وزير: مصر بصدد ابرام اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد
القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية سمير رضوان اليوم الأحد إن مصر بصدد ابرام اتفاق تمويل عند الطلب بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ولكنها لا تزال تناقش بعض الشروط.
واضاف ان الاموال ستصرف كل ثلاثة شهور بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل بشكل مبكر.
وقال رضوان لرويترز في اتصال هاتفي "نطلب الحصول على جزء مهم من القرض بشكل سريع."
وذكر ان مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض.
ن ج - أ ب (قتص)
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