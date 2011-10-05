توقعات باستمرار انخفاض البورصة المصرية الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - توقع محللون استمرار انخفاض البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل وسط أجواء القلق بشأن الاوضاع السياسية والاقتصادية ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "الحال كما هو. لو لم يحدث تقدم في القضايا الخاصة باراضي المستثمرين وشركات الخصخصة التي عادت للدولة ورخص الحديد وبدون ظهور سيولة جديدة بالسوق أتوقع استمرار الهبوط."

وأمرت محاكم مصرية خلال الشهر الماضي بعودة بعض الشركات التي تمت خصخصتها إلى الدولة بالاضافة إلى سحب رخص حديد من بعض الشركات المصرية وسحب أراض من شركات مصرية وخليجية لأنها حصلت عليها بالأمر المباشر وليس بنظام المزايدات في عهد مبارك.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات قاسية خلال تداولات الاسبوع الجاري بضغط من قلق المتعاملين من الاستمرار بالاسواق في ظل ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية للبلاد ولذا هبطت الأسهم خلال جلسات الاثنين والثلاثاء والاربعاء ولم ترتفع سوى جلسة الاحد.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ اليوم 1.8 بالمئة إلى 395.99 نقطة ليزيد خسائره خلال الاسبوع المنصرم إلى نحو 4.5 بالمئة.

وخسرت الأسهم حوالي 10.44 مليار جنيه (1.75 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 179.2 مليار جنيه منذ بداية العام.

وقالت البورصة المصرية أن العمل بسوق الأسهم سيتوقف بنهاية تداول جلسة اليوم ليستأنف يوم الأحد التاسع من أكتوبر وذلك بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر.