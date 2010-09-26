سوديك المصرية تحصل على قرض بقيمة 350 مليون جنيه للتعجيل بمشروع ألجريا

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القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية (سوديك) ‭(OCDI.CA: اقتباس)‬‏ المصرية اليوم الأحد إنها حصلت على قرض بقيمة 350 مليون جنيه (61 مليون دولار) من بنك الإسكندرية للتعجيل بأعمال الإنشاءات في مشروع ألجريا السكني الذي تنفذه على مشارف القاهرة.

وقالت الشركة في بيان إن التعجيل بأعمال الانشاءات بالمشروع سيساعدها في تسجيل أكثر من 4.2 مليار جنيه بدفاترها قيمة مبيعات وحدات تعاقدت عليها لكنها لم تضفها بعد لقوائم الدخل.

ولا تضيف معظم شركات التنمية العقارية المصرية ايراداتها لقوائم الدخل إلا بعد تسليم الوحدات للعملاء وهو ما قد يستغرق حوالي خمس سنوات بعد التعاقد.

وقالت سوديك أيضا إن القرض يأتي في اطار مساعيها لجمع 1.5 مليار جنيه بحلول 2012. وكانت الشركة قد أكملت في فبراير شباط اصدار حقوق بقيمة 550 مليون جنيه وقالت إنها ستجمع الباقي من خلال قروض.

وقالت إن اتفاقها مع بنك الاسكندرية التابع لمجموعة انتيسا سان باولو الايطالية يشمل أيضا اعادة تمويل قرضها القائم من البنك بقيمة 85 مليون جنيه.

وتراجع سهم سوديك 0.8 بالمئة بحلول الساعة 1008 في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ 0.4 بالمئة.

(الدولار = 5.702 جنيه مصري)