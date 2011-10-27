محللون يتوقعون أسبوعا عرضيا بالبورصة المصرية يميل إلى الهدوء

من إيهاب فاروق

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - دعمت قيم التداولات الضعيفة بالبورصة المصرية توقعات محللين باتجاه السوق عرضيا خلال معاملات الأسبوع القادم مع وجود حالة من الهدوء النسبي بين المتعاملين قبيل عطلة عيد الاضحى.

وشهدت البورصة المصرية ارتفاعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري مع استقرار الأوضاع السياسية في مصر واغلاق باب تلقي طلبات الترشيح في الانتخابات العامة.

وصعدت الأسهم في جلسات الاحد والاثنين والثلاثاء والخميس ولم تنخفض سوى في تعاملات الاربعاء بشكل طفيف بسبب عمليات جني أرباح سريعة للمتعاملين.

وقال محمد عسران عضو مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية "أتوقع هدوء تاما في معاملات الاسبوع المقبل. الكل سيمهد لعطلة عيد الاضحى. ولكن اتوقع وجود نشاط في جلستي الاربعاء والخميس لبناء مراكز مالية للعملاء قبل العطلة مباشرة."

إلا أن المحلل المالي محسن عادل يري ان النصف الأول من الاسبوع المقبل سيشهد نشاطا في المعاملات على ان يسود الهدوء النصف الثاني استعدادا لعطلة العيد.

ولم تعلن البورصة المصرية بعد عن الموعد الرسمي لعطلة عيد الاضحى.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ اليوم 0.5 بالمئة إلى 4339.8 نقطة ليزيد مكاسبه خلال الاسبوع المنصرم إلى نحو 1.76 بالمئة.