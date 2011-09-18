البورصة المصرية توقف التداول على سندات حديد عز

القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أوقفت البورصة المصرية التداول على سندات الاصدار الثاني لشركة حديد عز ‭ ESRS.CA‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لحين الرد على استفسارات.

وكانت البورصة أوقفت ايضا التداول على أسهم الشركة الخميس الماضي لحين الرد على استفسارات بعد ان أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لادانتهم بالفساد المالي.

واصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما على وزير التجارة والصناعة المصري السابق رشيد محمد رشيد بالسجن 15 عاما لإدانته بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لعز الأعمال أحمد عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.

وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.

وهوى سهم الشركة لأدنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل إيقاف التداول عليه.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)