حديد عز: الحكم لا يتعلق بنشاط الشركات ولكن قد يؤثر على الاستثمارات

من إيهاب فاروق

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القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة حديد عز‭ ESRS.CA ‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الاحد ان الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وانتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية.

وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم فان الشركة توضح أنه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالي إلا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس."

وقد أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لادانتهم بالفساد المالي.

وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة.

وقال متعاملون إن الرخص الجديدة ستمنحها السلطات مجددا مجانا وستتمكن حديد عز من التقدم بطلب للحصول عليها.

وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لاثبات براءته."