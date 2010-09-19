قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 نوفمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني 2010 :
الاثنين 20 سبتمبر:
القاهرة - أوراسكوم للإنشاء والصناعة تعقد جمعية عمومية للموافقة على اصدار سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه مصري.
السبت 25 سبتمبر:
القاهرة - محكمة مصرية تستمع للمرافعات النهائية في إعادة محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى.
الاثنين أول نوفمبر:
القاهرة -المنتدى الثاني للتكنولوجيا والابتكار بالشراكة مع منظمة الجمارك العالمية.
الاحد 7 نوفمبر:
شرم الشيخ - معرض افيكس الجوي ويضم عارضين ومتخصصين في مجال الطيران من شركات طيران ومطارات وشركات صناعة الطيران وغيرهم من المتخصصين في مجال الطيران يسعون للتوسع في افريقيا (حتى 10 نوفمبر). يتبع