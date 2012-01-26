وزيرة: مصر ستطلب مليار دولار لدعم الميزانية

القاهرة 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا اليوم الخميس إن مصر ستطلب قرضا بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي وقرضا آخر بقيمة 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية للمساعدة في سد عجز الميزانية الذي اتسع بسبب عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأبلغت الوزيرة الصحفيين أن مصر أقنعت صندوق النقد الدولي بخفض الفائدة على قرض مقترح بقيمة 3.2 مليار دولار.

وأضافت أن الصندوق وافق على خفض الفائدة من 1.5 بالمئة إلى 1.1 بالمئة. وقالت إن هذا يجعلها أكثر اتساقا مع أسعار الفائدة العالمية.

وقالت الوزيرة إن مصر ستطلب زيارة بعثة من البنك الدولي لمصر قريبا دون أن تذكر تفاصيل أو موعدا.