مليونية الجمعة تحدد اتجاه البورصة المصرية الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محللون ان تداولات البورصة المصرية في الأسبوع المقبل ستتوقف على ما ستسفر عنه المليونية التي تشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى غدا الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري وسط قلق المتعاملين بشأن الأوضاع السياسية والأمنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

وقال نادر إبراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لإدارة المحافظ المالية "الجميع سيترقب ما ستسفر عنه جمعة الغد. هناك تخوف من تحول المظاهرات إلى اعتصام."

وقالت جماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء إنها ستشارك في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة للمطالبة بسحب وثيقة مبادئ دستورية أعلنتها الحكومة وبأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد السلطة في أبريل نيسان.

ومنذ نحو أسبوعين دعا نشطاء الإنترنت إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة فورا للمدنيين.

وجماعة الإخوان المسلمين أقوى قوة سياسية منظمة في مصر وبإمكانها حشد عشرات الألوف في الشوارع. وتقدر عضوية الجماعة المسجلة بما بين 800 ألف ومليون ويتعاطف معها بعض المصريين.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق سيرتبط بنتائج مظاهرات الغد. ولكن حالة الركود وضعف القوة البيعية ونقص السيولة سيحمي السوق من الانزلاق لمواصلة التراجع."