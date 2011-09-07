مصر تتوقع قروضا بمليارات الدولارات من السعودية والامارات قريبا

أبوظبي 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي اليوم الأربعاء إن مصر تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق قروض مع كل من السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات والحصول على 500 مليون دولار اخرى من صندوق النقد العربي.

وقال الببلاوي لرويترز على هامش احتماع لوزراء المالية العرب في أبوظبي "هناك محادثات بشأن حزمة من دول عربية .. من السعودية ومن الامارات. هناك محادثات ولكن كل منهما قدم عرضا بملياري دولار."

وردا على سؤال عن الموعد المتوقع للتوصل إلى اتفاق قال الوزير "قبل نهاية العام. ينبغي أن يكون قريبا جدا."