مصر تحصل على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من بنك اسلامي

القاهرة 8 مارس اذار (رويترز) - قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إن مصر حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لمساعدتها في سداد قيمة واردات سلعية.

ووقع اتفاق القرض اليوم الخميس بفائدة 3.75 بالمئة وسيكون متاحا على الفور. وذكرت أبو النجا أنه سيستخدم في سداد قيمة واردات من النفط والمنتجات النفطية والقمح وغيره من السلع الغذائية.

وأضافت أن القرض سيخفف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.

وسحب البنك المركزي المصري أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لتنخفض إلى 15.72 مليار لتعزيز الجنيه في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

و المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة تتبع البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة.