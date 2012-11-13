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مسؤول بصندوق النقد: المناقشات مع مصر "مثمرة للغاية"

Tue Nov 13, 2012 4:06pm GMT
 
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لندن 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن المناقشات مع مصر بشأن برنامج قرض من الصندوق "مثمرة للغاية" دون أن يحدد إطارا زمنيا للتوصل إلى اتفاق.

وقال ليبتون في رد على سؤال بعدما ألقى كلمة في كلية لندن للاقتصاد "بوسعي أن أصف هذه المناقشات بأنها مثمرة للغاية."

وتوقعت الحكومة المصرية هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قبل مغادرة فريق الصندوق للقاهرة هذا الأسبوع.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 