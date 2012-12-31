ارتفاع العائد على سندات الخزانة مصرية لأجل 3 سنوات

القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون جنيه (79 مليون دولار) في مزاد اليوم الإثنين وخفض البنك المركزي حجم الاصدار مع عزوف المستثمرين عن الاستثمار بالجنيه المصري وسط مخاوف من خفض قيمته.

وقال البنك إنه ألغى أيضا مزادا على سندات لأجل خمس سنوات بمليار جنيه.

واستحدث البنك المركزي نظاما جديدا للعملة يوم السبت وانخفض الجنيه الذي ظل مستقرا لفترة طويلة ثلاثة بالمئة أمام الدولار الأمريكي خلال يومين ومن المتوقع أن يواصل الهبوط في الأيام المقبلة.

وقال خالد البواب رئيس أدوات الدخل الثابت في المجموعة المالية هيرميس لادارة الأصول "قفزت عائدات جميع أذون وسندات الخزانة هذا الأسبوع على خلفية خفض قيمة الجنيه وشح السيولة وبسبب نهاية العام."

وأضاف أن المستثمرين عادة ما يحولون الاموال إلى بلادهم في نهاية العام.

وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاثة أعوام إلى 14.387 بالمئة من 13.89 بالئة في المزاد السابق في 18 ديسمبر كانون الأول. كان البنك المركزي عرض ما قيمته مليار جنيه في بادئ الأمر.

وباع البنك المركزي ما قيمته 500 مليون جنيه من السندات لأجل عشر سنوات وهي نفس الكمية التي طرحها وبلغ متوسط العائد 16.322 بالمئة.

وستجري تسوية السندات في الأول من يناير كانون الثاني. ويبيع البنك المركزي السندات نيابة عن وزارة المالية.