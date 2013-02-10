تراجع عائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنها البنك المركزي المصري تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما و273 يوما في مزاد اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما تصدر في 12 فبراير شباط إلى 12.872 بالمئة مقارنة مع 12.914 بالمئة في المزاد السابق يوم الخامس من فبراير.

وانخفض متوسط العائد على أذون لأجل 273 يوما تصدر أيضا يوم 12 فبراير إلى 13.974 بالمئة من 14.02 بالمئة في المزاد السابق يوم 31 يناير كانون الثاني.

وباع البنك المركزي الذي يطرح المزادات نيابة عن وزارة المالية أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (223.81 مليون دولار) وهي القيمة ذاتها التي عرضها.