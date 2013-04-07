ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 7 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و273 يوما في عطاء جرى اليوم الأحد.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.805 بالمئة من 13.260 بالمئة في العطاء السابق يوم 31 مارس آذار.

وزاد عائد أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 14.772 بالمئة من 13.934 بالمئة في العطاء السابق يوم 24 مارس.

وقال البنك المركزي إنه باع أذونا لأجل 91 يوما بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (440 مليون دولار) ومثلها لأجل 273 يوما وهي القيمة ذاتها التي طرحها.