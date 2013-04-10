رئيس وزراء قطر: سنشتري سندات من الحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار

الدوحة 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء إن الحكومة القطرية وافقت على شراء سندات من مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ولم يعط الشيخ حمد الذي تحدث في مؤتمر صحفي مزيدا من التفاصيل لكنه قال إنه سيجري بحث التفاصيل مع مصر في الايام المقبلة. وتابع ان قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاجه.

وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في المؤتمر الصحفي إن العلاقات المصرية مع قطر طيبة ولا صحة للتقارير الإعلامية عن توترات بين البلدين.