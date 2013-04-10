مقدمة 3-رئيس وزراء قطر يعد بدعم إضافي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار

(لإضافة توضيح قنديل عن شكل الدعم القطري)

من ريجان دوارتي وماجي فيك

الدوحة/القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت قطر اليوم الأربعاء أنها ستقدم مساعدات إضافية غير مشروطة لمصر بينما تسعى القاهرة جاهدة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يخفف أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري هشام قنديل اليوم إن بلاده وافقت على تقديم مساعدات إضافية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في صورة سندات أو وديعة.

وأوضح قنديل في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قطر ستشتري سندات حكومية مصرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار مستبعدا تقارير إعلامية ذكرت إن العلاقات مع الدوحة توترت بفعل ضرائب وإجراءات تنظيمية أثرت على بنوك قطرية تسعى للاستحواذ على أصول في مصر.

وقال الشيخ حمد إن قطر ستزود مصر بالغاز الطبيعي هذا الصيف عندما تحتاجه. وأضاف انه تم بحث مشروعات اتفق عليها منذ اربع أو خمس سنوات خاصة فيما يتعلق بالحديد والصلب.

وتابع "قطر لا تطلب شيئا من مصر مقابل هذا الدعم."

وقدمت الدولة الخليجية الغنية بالغاز بالفعل لمصر قروضا ومنحا بقيمة خمسة مليارات دولار منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة بعد انتخابات العام الماضي.