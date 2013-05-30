تراجع العائدات على أذون خزانة مصرية مع عودة السيولة

القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم الخميس مع قيام البنك المركزي بتقليص حجم الأذون التي عرضها للبيع لأجل ستة أشهر لكنه باع الكمية بأكملها التي عرضها لأجل عام.

وقال متعاملون في أدوات الدخل الثابت إن السيولة في السوق عادت إلى مستوياتها المعتادة بعدما شدد البنك المركزي القواعد المتعلقة باستثمارات البنوك وهو ما دفع بدوره بعض صناديق أسواق النقد إلى تفكيك مراكز متعلقة بأذون الخزانة.

وتراجع متوسط العائد على أذون بقيمة 3.21 مليار جنيه مصري (460 مليون دولار) لأجل 182 يوما إلى 14.342 في المئة من 14.363 في المئة في مزاد الأسبوع الماضي. وكان البنك المركزي قد عرض اللبيع أذونا بقيمة أربعة مليارات جنيه.

وقال البنك إن العائد على أذون لأجل 364 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه هبط إلى 14.801 في المئة من 14.824 في المئة الأسبوع الماضي.

(الدولار= 6.9825 جنيه مصري)