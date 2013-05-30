مصر تبدأ الاسبوع القادم جولة للترويج لمشاريع تأمل بتمويلها بالصكوك

القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية اليوم الخميس ان مصر ستبدأ الاسبوع القادم جولة ترويجية لعشرة مشاريع في مجالات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة تأمل بتمويلها بنظام الصكوك.

ونقلت الوكالة عن أحمد الجبالي مستشار وزير المالية للصكوك قوله ان الجولة ستشمل الامارات العربية والسعودية وقطر والبحرين والكويت.

ولم يذكر الجبالي قيمة المشاريع قائلا ان دراسات الجدوى مازالت جارية.

وصدق الرئيس المصري محمد مرسي في الحادي عشر من مايو ايار على قانون الصكوك الذي سيسمح لمصر بإصدار سندات اسلامية.

وقد تساعد الصكوك مصر على سد عجز في الموازنة تضخم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 .

وقالت مصر انها تهدف الي طرح أول اصدار لها من الصكوك السيادية اوائل العام القادم حسبما ورد في نشرة لبرنامج جديد للسندات قيمته 12 مليار دولار صدرت في 22 مايو.

وعينت بنك اتش.اس.بي.سي. هولدنجز وبنك قطر الوطني لترتيب عملية الطرح.