تراجع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد

القاهرة 2 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد وقال البنك المركزي إنه باع أقل من الأذون التي طرحها.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون لأجل 91 يوما تراجع إلى 13.963 بالمئة من 14.008 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي بينما انخفض العائد على أذون لأجل 273 يوما إلى 14.669 بالمئة من 14.693 بالمئة.

وأضاف البنك المركزي أنه باع أذونا بقيمة 2.44 مليار جنيه مصري (349 مليون دولار) لأجل 91 يوما بينما باع أذونا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه لأجل 273 يوما.