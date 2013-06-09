ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لمخاوف من قلاقل سياسية

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد مع إحجام المستثمرين في ظل مخاوف من عدم استقرار سياسي قبيل احتجاجات مزمعة مناهضة للحكومة في 30 يونيو حزيران.

ودعت أحزاب معارضة ونشطاء إلى مظاهرات ضخمة في الذكرى السنوية الأولى لانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال أحد المحللين "تتسم معنويات المستثمرين بالحذر الشديد قبل 30 يونيو .. شاركت البنوك الحكومية بكثافة في العطاء."

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع إلى 13.992 بالمئة من 13.963 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي بينما زاد العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 14.719 بالمئة من 14.669 بالمئة.

وعرض البنك المركزي أذونا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري لكل من الاستحقاقين لكنه قبل عروضا بقيمة 2.25 مليار جنيه فقط للأذون لأجل 91 يوما وبقيمة 2.5 مليار جنيه للأذون لأجل 266 يوما.