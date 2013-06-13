ماركت: تكلفة التأمين على ديون مصر تسجل أعلى مستوى منذ اكتوبر 2008
لندن 13 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من العجز عن السداد اليوم الخميس إلى أعلى مستوى منذ اكتوبر تشرين الأول 2008 وسط موجة بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة ومخاوف سياسية محلية.
وتراجعت بعض الأسواق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد أن أدت الاضطرابات السياسية في تركيا إلى تفاقم المخاوف بشأن عدم الاستقرار في المنطقة.
وهبطت الأسهم المصرية هذا الاسبوع بعد أن قالت شركة إم.اس.سي.آي للمؤشرات إنها قد تضطر للتشاور مع مجتمع المستثمرين بشأن امكانية استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة بسبب مشاكل تتعلق بالعملة.
ووفقا لمؤسسة ماركت ارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجل خمس سنوات الخاصة بديون مصر 17 نقطة أساس إلى 750 نقطة. (إعداد نادية الجويلي - تحرير عبد المنعم هيكل)
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