ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية والبنك المركزي يقلص حجم طرح

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد وخفض البنك المركزي حجم طرح التسعة أشهر.

ويقول بعض المتعاملين إن بواعث القلق من مظاهرات مناهضة للحكومة تدعو إليها المعارضة في 30 يونيو حزيران تزامنا مع مرور عام على انتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قد قلصت إقبال المستثمرين على الأذون.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع إلى 14.025 بالمئة من 13.992 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي في حين زاد عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 14.741 بالمئة من 14.719 بالمئة.

وطرح البنك أذونا بثلاثة مليارات جنيه مصري (429 مليون دولار) لكل من الاستحقاقين. وقبل عروضا بالقيمة ذاتها في عطاء الأذون لأجل 91 يوما لكنه لم يقبل سوى 2.29 مليار جنيه في عطاء الأذون لأجل 273 يوما.