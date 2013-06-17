أبوظبي الإسلامى مصر يخصص 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي مصر في بيان اليوم الاثنين إنه يعتزم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية وإنه خصص مبلغ 200 مليون جنيه (28.6 مليون دولار) هذا العام لهذا الغرض.

وقال البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه "فى إطار توجه مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر نحو التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خصص البنك 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات خلال عام 2013."

وأضاف أن هذا المبلغ سيرتفع إلى 400 مليون جنيه نهاية 2014.

ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر (الوطني للتنمية سابقا) أحد ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل تعمل في مصر بالإضافة إلى فيصل الإسلامي والبركة مصر.

ونقل البيان عن نيفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك قولها "توجه البنك نحو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء بعد دراسات دقيقة ورصد للسوق المصرى ومتطلباته وإدراكا من البنك للدور المتنامى لهذا القطاع الحيوى... حيث يسهم بنسبة تتجاوز 50 في المئة من الناتج الإجمالى المحلي."

وعرف البنك هذه الفئة من المشروعات بأنها مشاريع يتراوح نشاطها السنوي بين خمسة ملايين و50 مليون جنيه وتمارس نشاطا في قطاعات الصناعة والتجارة وبعض المجالات الخدمية.