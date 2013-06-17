مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 608.5 مليون دولار

القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 608.5 مليون دولار اليوم الاثنين حيث بلغ متوسط العائد 3.882 بالمئة.