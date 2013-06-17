مقدمة 1-مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 608.5 مليون دولار

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القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية لأجل عام مقومة بالدولار في مزاد اليوم الإثنين.

وقال البنك المركزي إنه باع أذون خزانة بقيمة 608.5 مليون دولار بمتوسط عائد قدره 3.882 بالمئة ارتفاعا من 3.844 في المئة في المزاد السابق في 13 مايو آيار حينما باع البنك أذون خزانة دولارية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتلقى البنك المركزي عروضا بقيمة 940.5 مليون دولار وتراوح العائد المقبول بين 3.770 و3.900 بالمئة.

وتحل الأذون محل إصدار مماثل لأجل عام قيمته 526 مليون دولار يستحق في 18 يونيو حزيران.