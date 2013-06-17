ارتفاع العوائد في مزاد لسندات الخزانة المصرية والمركزي يقلص مبيعاته

القاهرة 17 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في مزاد اليوم الإثنين وباع البنك المركزي كميات من السندات أقل كثيرا مما كان يخطط لبيعه.

وقال مصرفيون إن بعض المستثمرين يتوخون الحذر قبيل احتجاجات مزمعة ضد الحكومة في 30 يونيو حزيران وسط مخاوف من تحولها إلى أعمال عنف.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على سندات لأجل ثلاث سنوات ارتفع إلى 15.440 في المئة من 15.335 في المئة في المزاد السابق في الثالث من يونيو. وصعد العائد على سندات لأجل سبع سنوات إلى 16.133 في المئة من 15.805 في المئة في المزاد السابق في الثالث من يونيو.

وكانت هذه إعادة لفتح الاكتتاب في تلك السندات إذ تستحق السندات لأجل ثلاث سنوات في السابع من مايو أيار 2016 بينما تستحق السندات لأجل سبع سنوات في 21 مايو 2020.

وكان البنك المركزي عرض سندات للبيع بمليار جنيه مصري (143 مليون دولار) لكل من الاستحقاقين لكنه باع سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 668.8 مليون جنيه فقط وسندات لأجل سبع سنوات بقيمة 700 مليون جنيه.