ماركت: مستوى قياسي مرتفع لتكلفة التأمين على ديون مصر

لندن 25 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من مؤسسة ماركت أن تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد قد ارتفعت إلى مستويات قياسية بسبب مخاوف من قلاقل سياسية.

وتدعو المعارضة إلى مظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو حزيران الذي يوافق مرور عام على تنصيبه وهو ما رد عليه مؤيدو مرسي بتنظيم مظاهرات مضادة.

وقفزت تكلفة التأمين على ديون مصر أمس الاثنين نحو 80 نقطة أساس لتسجل مستوى قياسيا عند 847 نقطة أساس أي أن تكلفة التأمين على عشرة ملايين دولار من ديون مصر لمدة خمس سنوات بلغت 847 ألف دولار.