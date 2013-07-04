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ماركت: تراجع كبير لتكلفة التأمين على ديون مصر

Thu Jul 4, 2013 9:24am GMT
 
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لندن 4 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد تراجعا كبيرا اليوم الخميس بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأفادت بيانات لمؤسسة ماركت بأن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساس إلى 816 نقطة أساس بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 