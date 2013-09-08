هبوط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 9 شهور أكثر من 50 نقطة أساس

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة شهور انخفض أكثر من نصف نقطة مئوية في مزاد اليوم الأحد قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضاف المركزي أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما ارتفع إلى 11.498 بالمئة من 11.473 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي في حين هبط العائد على أذون 273 يوما إلى 12.031 بالمئة من 12.547 بالمئة.

وباع البنك أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة ملياري جنيه مصري (284.93 مليون دولار) وأذونا لأجل 273 يوما بأربعة مليارات جنيه.

وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت مقره القاهرة "السوق تأخذ الآن في حساباتها احتمال خفض البنك المركزي المصري للفائدة في اجتماعه التالي يوم 19 سبتمبر."

وأضاف قائلا "في ضوء انخفاض العائد على أذون تسعة أشهر بنحو 50 نقطة أساس يمكننا القول إن السوق تتوقع أن أسعار الفائدة ستنخفض حوالي 50 نقطة أساس."