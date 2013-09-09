صحيفة: قطر تحول وديعة بملياري دولار بالمركزي المصري إلى سندات خلال أسبوع

القاهرة 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قوله إن قطر وافقت اليوم الاثنين على تحويل ملياري دولار أودعتها بالبنك في مايو ايار إلى سندات في غضون اسبوع.

وكانت الشكوك قد خيمت على تحويل المبلغ إلى وديعة في الاسبوع الماضي بعدما قال مسؤول في البنك إن المحادثات لا تزال جارية مضيفا أنه "في حالة عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك."

ونقلت الصحيفة عن رامز قوله إن "الحكومة القطرية أبلغت البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية اثنين مليار دولار خلال أسبوع من الآن وفقا للاتفاق الذى تم بين الجانبين سابقا."‭

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رامز على تقرير الصحيفة.