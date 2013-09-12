تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر و12 شهرا

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن العوائد تراجعت نحو نقطة مئوية كاملة في عطاء أذون خزانة لأجل ستة أشهر و12 شهرا اليوم الخميس وذلك قبيل اجتماع للبنك في 19 سبتمبر أيلول.

ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 11.300 بالمئة من 12.203 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي في حين انخفض عائد الأذون لأجل 357 يوما إلى 11.539 بالمئة من 12.426 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (362.57 مليون دولار) من الأذون لأجل 182 يوما وأربعة مليارات جنيه من أذون 357 يوما ليجمع المبلغ الذي أراده.

وقال يوسف كامل متعامل أدوات الدخل الثابت بالقاهرة "العوائد الحالية تتماشى مع توقعات السوق لخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس على الأقل في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.

"تنعم السوق بسيولة كبيرة ونسب التغطية ترتفع باطراد على مدى الأسابيع الأخيرة مما يشير إلى قوة الطلب على الديون الحكومية وبخاصة الأوراق المالية طويلة الأجل."