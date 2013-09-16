تراجع عوائد السندات المصرية قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة

القاهرة 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - تراجعت عوائد سندات الخزانة المصرية في مزاد اليوم الإثنين وسط توقعات بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 19 سبتمبر أيلول.

وقال متعامل إن المتعاملين في أدوات الدخل الثابت يعتقدون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع يوم الخميس.

غير أن خبراء اقتصاديين في أربعة بنوك استثمار استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفضا يتراوح بين 25 و100 نقطة أساس.

وقال المتعامل "الأسواق متحمسة لاجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس... علاوة على ذلك تشهد الأسواق سيولة كبيرة مما يساعد على ترجمة هذا الحماس إلى إقبال قوي على السندات الحكومية."

ونزل متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 11.715 بالمئة في مزاد اليوم من 14.63 بالمئة في المزاد السابق الذي أقيم في الثاني من سبتمبر أيلول بينما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 14.398 بالمئة من 15.96 بالمئة.

وقال البنك المركزي إنه قبل طلبات بقيمة 1.5 مليار جنيه (217.6 مليون دولار) لشراء سندات الخمس سنوات وأخرى بنفس القيمة لشراء سندات العشر سنوات وهي جميع الكمية المعروضة.

وطرح البنك المركزي سندا جديدا لأجل 18 شهرا وقبل طلبات بقيمة مليار جنيه بمتوسط عائد يبلغ 10.745 بالمئة.