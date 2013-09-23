عوائد متباينة في مزاد لسندات الخزانة المصرية

القاهرة 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - ارتفعت العوائد على سندات خزانة مصرية لأجل 18 شهرا في مزاد للبنك المركزي اليوم الإثنين لكنها تراجعت على سندات لأجل ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على السندات التي يبلغ أجلها 18 شهرا قفز إلى 12.017 بالمئة اليوم من 10.745 بالمئة في مزاد الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط العائد على سندات الثلاث سنوات إلى 12.384 بالمئة اليوم من 12.544 بالمئة في مزاد للبنك في التاسع من سبتمبر أيلول.

وقبل البنك المركزي طلبات بقيمة ملياري جنيه مصري لشراء سندات الثلاث سنوات وبقيمة مليار جنيه لسندات الثمانية عشر شهرا وهي نفس القيم التي طرحها.