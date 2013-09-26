ارتفاع عائد أذون خزانة مصرية أكثر من 100 نقطة أساس

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن العائد على أذون خزانة لأجل 12 شهرا ارتفع أكثر من نقطة مئوية كاملة في عطاء اليوم الخميس لتعود إلى مستويات ما قبل خفض دون المتوقع لسعر الفائدة الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة 50 نقطة أساس يوم الخميس الماضي قائلا إنه يعطي الأولوية لزيادة النمو على خفض التضخم. وكان متعاملون كثيرون في أدوات الدخل الثابت توقعوا خفضا أكبر.

وقال متعامل بسوق السندات مقره في القاهرة "عدلت السوق عن توقعاتها السابقة لخفض الفائدة 100 نقطة أساس والعوائد الآن تنسجم مع خفض 50 نقطة أساس الذي قام به البنك المركزي الأسبوع الماضي.

"نتائج العطاء تشير إلى أن السوق راضية عن المستويات الحالية والشهية للأوراق المالية طويلة الأجل مازالت قوية حيث بلغت طلبات الاكتتاب في أذون لأجل عام ثلاثة أمثال المعروض بينما لم تصل إلى المثلين في أذون ستة أشهر."

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما ارتفع إلى 11.308 بالمئة من 10.599 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي في حين زاد عائد الأذون لأجل 357 يوما أكثر من 100 نقطة أساس إلى 11.667 بالمئة من 10.538 بالمئة .

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (363 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وأربعة مليارات جنيه من أذون 357 يوما ليجمع المبلغ الذي أراده.