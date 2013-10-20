ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية في مزاد

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الأحد وقلص البنك المركزي حجم المعروض من الأذون لأجل ستة وتسعة أشهر.

وقال البنك المركزي المصري إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما ارتفع إلى 10.904 بالمئة في عطاء اليوم الأحد من 10.758 بالمئة الأسبوع الماضي. وزاد عائد الأذون لأجل 273 يوما إلى 10.970 بالمئة من 10.907 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته ملياري جنيه (290 مليون دولار) من الأذون لأجل 91 يوما وهو المبلغ المستهدف. وباع أيضا ما قيمته ثلاثة مليارات و85.4 مليون جنيه من الأذون لأجل 273 يوما بعد أن عرض ما قيمته 3.5 مليار جنيه.

وأجرى البنك عطاء أذون الخزانة لأجل 182 يوما و364 يوما اليوم الأحد بدلا من موعده المعتاد يوم الخميس بسبب عطلة عيد الأضحى.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 10.929 بالمئة من 10.817 بالمئة في العطاء السابق الذي أجري في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. أما عائد الأذون لأجل 364 يوما فزاد إلى 10.995 بالمئة من 10.956 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته مليار و312.4 مليون جنيه من الأذون لأجل 182 يوما في حين كان يسعى لبيع ما قيمته 2.5 مليار جنيه. وباع أيضا ما قيمته أربعة مليارات جنيه من أذون الخزانة لأجل 364 يوما محققا المبلغ المستهدف.