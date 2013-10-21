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انخفاض عوائد السندات المصرية لأجل 7 سنوات في مزاد

Mon Oct 21, 2013 6:15pm GMT
 
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القاهرة 21 اكتوبر تشرين الأول (رويترز) - انخفضت عوائد السندات المصرية في مزاد اليوم الإثنين حيث باع البنك المركزي كل الكمية المعروضة.

وقال البنك المركزي إن عائد سندات لأجل سبع سنوات انخفض إلى 13.10 في المئة من 13.331 في المئة في المزاد الماضي في 30 سبتمبر ايلول.

وقبل البنك المركزي طلبات لشراء سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه (217.71 مليون دولار).

(الدولار يساوي 6.8899 جنيه مصري)

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
 