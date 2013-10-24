ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد
القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم الخميس وباع البنك المركزي الكمية التي عرضها للبيع بأكملها.
وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما ارتفع إلى 11.082 في المئة في مزاد اليوم من 10.929 في المئة الأسبوع الماضي. وزاد العائد على أذون لأجل 357 يوما إلى 11.167 في المئة من 10.995 في المئة.
وباع البنك أذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (362.86 مليون دولار) وأذونا لأجل 357 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه وهي الكمية التي عرضها للبيع.
(الدولار= 6.8898 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.