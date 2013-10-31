ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء

القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الخميس وباع البنك المركزي الحجم الذي طرحه بالكامل.

وقال البنك إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما زاد إلى 11.133 بالمئة في عطاء اليوم الخميس من 11.082 بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 11.229 بالمئة من 11.167 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (362.94 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل 182 يوما وأربعة مليارات جنيه من أذون الخزانة لأجل 364 يوما وهي القيمة التي طرحها.