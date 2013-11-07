ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء اليوم الخميس وباع البنك المركزي حجم الأذون الذي طرحه.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما زاد إلى 11.174 بالمئة في عطاء اليوم من 11.133 بالمئة الأسبوع الماضي. وزاد عائد الأذون لأجل 357 يوما إلى 11.279 بالمئة من 11.229 بالمئة.

وباع البنك ما قيمته 2.5 مليار جنيه مصري (362.91 مليون دولار) من الأذون لأجل 182 يوما وأربعة مليارات جنيه من الأذون لأجل 357 يوما وهي القيمة التي عرضها.