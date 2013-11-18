البنك المركزي : مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 681.2 مليار يورو

القاهرة 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه باع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 681.2 مليون يورو (917.9 مليون دولار) لبنوك محلية ومؤسسات مالية اليوم الإثنين متجاوزا الكمية المطروحة.

ونزل متوسط العائد على الأذون المقومة باليورو إلى 2.171 بالمئة من 2.486 بالمئة في اخر مزاد من نوعه في 26 اغسطس آب.

وتستحق الأذون في 17 نوفمبر 2014 وهي تمديد لأجل أذون بيعت قبل عام بقيمة 640.2 مليون يورو. وكان البنك قد طرح للبيع الخميس الماضي أذونا بقيمة 640 مليون يورو.