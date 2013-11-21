مصر تعتزم إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة 1.7 مليار دولار

القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.7 مليار دولار لأجل عام لإصدارها في 26 نوفمبر تشرين الثاني وسيقيم المزاد في اليوم السابق للإصدار.