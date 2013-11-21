مصر تعتزم إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة 1.7 مليار دولار
القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.7 مليار دولار لأجل عام لإصدارها في 26 نوفمبر تشرين الثاني وسيقيم المزاد في اليوم السابق للإصدار.
ولجأت الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت لنزوح أغلب المستثمرين الأجانب وبلغت البنوك المحلية أقصى طاقتها في إقراض الحكومة بالجنيه المصري.
وبدأ البنك المركزي طرح أذون الخزانة الدولارية في نوفمبر تشرين الثاني 2011.
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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