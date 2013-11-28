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تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما وارتفاع عائد 364 يوما

Thu Nov 28, 2013 1:06pm GMT
 
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القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما في عطاء اليوم الخميس وارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما وباع البنك المركزي كامل القيمة التي طرحها.

وقال البنك المركزي إن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إصدار الثالث من ديسمبر كانون الأول تراجع إلى 10.965 بالمئة من 11.037 بالمئة في عطاء 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 11.358 بالمئة من متوسط بلغ 11.351 بالمئة في عطاء 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وباع البنك أذونا لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 