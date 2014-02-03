مصر تبيع سندات جديدة لأجل عامين وأربعة أعوام

القاهرة 3 فبراير شباط (رويترز) - باعت مصر سندات قيمتها ستة مليارات جنيه مصري في مزاد اليوم الإثنين منها سندات جديدة لأجل عامين وأربعة أعوام ستساهم في تنويع هيكل الدين في البلاد.

وقال البنك المركزي المصري إنه قبل عروضا بقيمة ملياري جنيه لسندات لأجل عامين وعروضا أخرى بملياري جنيه أيضا لسندات لأجل أربعة أعوام إضافة إلى عروض بملياري جنيه لسندات لأجل سبعة أعوام وإنه باع كل الكمية التي عرضها.

وستصدر السندات غدا الثلاثاء.

وتم تسعير السندات لأجل عامين عند متوسط عائد 11.903 في المئة والسندات لأجل أربعة أعوام عند متوسط عائد 12.742 في المئة.

ولا توجد لدى مصر سندات قائمة ذات آجال استحقاق مماثلة لكنها سعرت سندات لأجل ثلاث سنوات عند متوسط عائد 12.74 في المئة وسندات لأجل خمس سنوات عند عائد 13.03 في المئة في مزاد في 27 يناير كانون الثاني.

وجاء متوسط العائد 14.053 في المئة للسندات لأجل سبع سنوات في مزاد اليوم أعلى قليلا من 14.012 في المئة وهو عائد آخر سندات لأجل سبع سنوات بيعت في 20 يناير كانون الثاني.

وقال خليل البواب رئيس أنشطة الدخل الثابت لدى المجموعة المالية-هيرميس "يأتي ذلك في إطار تنشيط سوق السندات وتغيير منحنى العائد.

"إصدار السندات الأطول أجلا يأتي أساسا لتغطية عجز الميزانية وحزمة التحفيز الضخمة."