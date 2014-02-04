مصر تلقت وقودا بأربعة مليارات دولار من دول عربية في النصف/2 من 2013

القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر تسلمت مساعدات في صورة منتجات بترولية من دول عربية بقيمة أربعة مليارات دولار في الفترة من يوليو تموز حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وتواجه مصر صعوبة في سداد فاتورة الواردات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

ولم يحدد اسماعيل الدول التي قدمت تلك المساعدات في النصف الثاني من 2013.

ووعدت السعودية والامارات والكويت بتقديم ما يزيد عن 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومنح بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.

وتحدث اسماعيل للصحفيين في العاصمة السعودية الرياض حيث من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء المصري المؤقت بوزير المالية السعودي.

وقال اسماعيل في وقت سابق إن مصر تجري محادثات مع الدول الثلاث بخصوص مزيد من الامدادات لكن لم يتم إعلان تفاصيل بعد.

وقالت الحكومة المصرية في ديسمبر كانون الأول إنها تلقت مساعدات في صورة وقود بقيمة 2.48 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني في إطار حزمة المساعدات.

وأنفقت مصر منذ سقوط مبارك أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية. وأجلت ايضا مدفوعات لشركات النفط وتسعى لخفض تكلفة دعم الطاقة الذي يبتلع 20 بالمئة من إجمالي نفقات الدولة.