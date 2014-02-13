مصر تصدر أذون خزانة لأجل عام قيمتها 800 مليون دولار
القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام مقومة بالدولار الأمريكي قيمتها 800 مليون دولار للإصدار في 18 فبراير شباط. وسيطرح عطاء الأذون في 17 فبراير شباط.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ انتفاضة أوائل 2011 التي تسببت في عزوف معظم المستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك بيع أذون خزانة مقومة بالدولار في نوفمبر تشرين الثاني 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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