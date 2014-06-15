مصر تصدر أذونا بالعملة الأمريكية لأجل عام قيمتها 600 مليون دولار
القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيعرض أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية قيمتها 600 مليون دولار للإصدار في 17 يونيو حزيران بعد طرحها في عطاء يوم 16 يونيو حزيران.
وقال البنك في بيان بالبريد الإلكتروني إن الإصدار مخصص للبنوك المحليةوالمؤسسات المالية الأجنبية.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية أوائل 2011 والتي أدت إلى عزوف معظم المستثمرين الأجانب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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