مصر تصدر أذونا بالعملة الأمريكية لأجل عام قيمتها 600 مليون دولار

القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيعرض أذون خزانة لأجل عام مقومة بالعملة الأمريكية قيمتها 600 مليون دولار للإصدار في 17 يونيو حزيران بعد طرحها في عطاء يوم 16 يونيو حزيران.