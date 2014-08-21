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مصر تصدر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو

Thu Aug 21, 2014 1:13pm GMT
 
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القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو في 26 أغسطس آب.

وقال البنك إن العطاء سيعقد في 25 من أغسطس آب.

وتحولت الحكومة المصرية بشكل أساسي إلى سوق النقد المحلية لتمويل العجز العام منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أوائل العام 2011 وتسببت في هروب معظم المستثمرين الأجانب. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 