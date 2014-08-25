المركزي: مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام قيمتها 623.4 مليون يورو
القاهرة 25 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع ما قيمته 623.4 مليون يورو (822.76 مليون دولار) من أذون خزانة لأجل عام متجاوزا القيمة التي عرضها على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وبلغ متوسط العائد على الأذون المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة 1.981 بالمئة وتستحق في 25 أغسطس آب 2015.
كان البنك عرض بيع أذون خزانة قيمتها 550 مليون يورو تصدر في 26 أغسطس آب.
وتلجأ الحكومة إلى سوق النقد المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ انتفاضة أوائل 2011 التي تسببت في نزوح معظم المستثمرين الأجانب.
(الدولار = 0.7577 يورو) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.