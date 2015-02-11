وزير المالية المصري: لا خطط ملموسة لحزمة تمويل من صندوق النقد حاليا
القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الأربعاء إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي للنظر في أمر الحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.
وكان الوزير يتحدث بعد أن أبدى الصندوق تفاؤلا حذرا في تقييمه للإدارة المالية للدولة.
وأبلغ الوزير هاني قدري دميان الصحفيين "نرحب بكل أشكال التعاون مع جميع المؤسسات وبكل مصادر التمويل حسبما تقتضيه الحاجة. لكن لا توجد خطط ملموسة حاليا للبدء في إجراء محادثات أو دراسة حزمة تمويل من صندوق النقد." (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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