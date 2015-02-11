وزير المالية المصري: لا خطط ملموسة لحزمة تمويل من صندوق النقد حاليا

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري اليوم الأربعاء إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي للنظر في أمر الحصول على حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي.

وكان الوزير يتحدث بعد أن أبدى الصندوق تفاؤلا حذرا في تقييمه للإدارة المالية للدولة.